Черкаський «Азот» за рік збільшив збиток майже у 6 разів

Одне з найбільших українських хімічних підприємств черкаський «Азот», що входить до групи Ostchem, завершило 2012 з чистим збитком 1,1 млрд грн, що майже у 6 разів перевищує збиток компанії за підсумками 2011 року (192,6 млн грн).

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, у 2012 році вартість активів підприємства зросла на 4,3% - до 4,8 млрд грн, дебіторська заборгованість залишилася на рівні 1,1 млрд грн.

У повідомленні також зазначається, що поточні зобов'язання компанії торік скоротилися на 6% - до 2,9 млрд грн, водночас довгострокові зобов'язання зросли у 7 разів - до 1,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Азот» - одне з найбільших українських хімічних підприємств, спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

У 2011 році підприємство виробило 154,87 тис. тонн сульфату амонію (+ 15,3 тис. тонн порівняно з 2010 роком), 964,8 тис. тонн аміаку (+ 41,89 тис. тонн), 759,94 тис. тонн карбаміду (+ 111,26 тис. тонн), 971,06 тис. тонн аміачної селітри (+124 тис. тонн), у тому числі 541,2 тис. тонн аміачної селітри з магнезіальній добавкою (+184,3 тис. тонн ), 161,53 тис. тонн КАС (-58,4 тис. тонн).

Ostchem - керуюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії Group DF, серед яких і ПАТ «Азот».

Найбільшим кінцевим акціонером ПАТ «Азот» є глава Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.