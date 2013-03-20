Україна у лютому скоротила випуск сталі на 1,3%

Виробництво сталі в Україні у лютому 2013 року, порівняно з лютим 2012 року, скоротилося на 1,3% - до 2,480 млн тонн з 2,513 млн тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Водночас Україна поступилася Бразилії, посівши десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі,

За інформацією асоціації, за підсумками лютого 2013 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 61,830 млн тонн (+9,8%) залишився Китай. Разом з ним в десятку найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (-3,4%, 8,317 млн тонн), США (-11,8%, 6,655 млн тонн), Індія (-0,5%, 6,2 млн тонн ), Росія (-11,9%, 5,160 млн тонн), Південна Корея (-8,5%, 4,981 млн тонн), Німеччина (-3,7%, 3,447 млн тонн), Туреччина (-3,9%, 2,655 млн тонн), Бразилія (-6,2%, 2,629 млн тонн) Україна (-1,3%, 2,480 млн тонн).

В цілому, у лютому 2013 року 63 країни виробили 123,258 млн тонн сталі, що на 1,2% більше, ніж у лютому минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні у січні 2013 року, порівняно з січнем 2012 року, скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Виробництво сталі в Україні у 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% щодо рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.