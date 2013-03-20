Україна спустилася на 8 місце у світовому рейтингу виробників чавуну

Україна в лютому спустилася з 7 на 8 місце у світовому рейтингу виробників чавуну, скоротивши виробництво на 2,5% - до 2,120 млн тонн, повідомили на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками лютого 2013 року найбільшим світовим виробником чавуну з показником 57,054 млн тонн (+7,1%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (-0,5%, 6,357 млн тонн), Росія (-2,3%, 3,920 млн тонн), Індія (+2,9%, 3,850 млн тонн), Південна Корея (-8,6%, 3,048 млн тонн), США (-5,3%, 2,520 млн тонн), Німеччина (+2,1%, 2,240 млн тонн), Україна (-2,5%, 2,120 млн тонн), Бразилія (-4,7%, 2042000 тонн) і Тайвань (+3%, 920 тис. тонн).

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року збільшився на 3,1% - до 92,003 млн тонн.

До того ж асоціація скоригувала виробничі показники січня за деякими країнами.

У результаті в січні 2013 у порівнянні з січнем 2012 року виробництво чавуну в Китаї зросло на 8,5% - до 58,738 млн тонн, в Індії (+4,9%, 4,207 млн тонн), в США (-1,1%, 2,744 млн тонн), у Бразилії (+2,5%, 2,241 млн тонн), у Німеччині (+4,5%, 2,328 млн тонн).

Також був скоректований загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу, згідно з оновленими даними, виробництво чавуну в січні зросло на 5,3% - до 97,010 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво чавуну в Україні в січні-лютому 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Раніше, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, в січні Україна зберегла за собою 7 місце у світовому рейтингу виробників чавуну, незважаючи на спад, який становив 5,2% - до 2,345 млн тонн.

За даними World Steel Association (WSA) у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво чавуну в Україні скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При цьому загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році, за даними WSA, збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році становив 1082,729 млн тонн).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.