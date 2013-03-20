Росії дедалі важче утримуватися на другому місці ринку експортерів озброєнь - Медведєв

Москва. Росії дедалі важче утримуватися на другому місці світового ринку експортерів озброєнь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, виступаючи на військово-промисловій конференції «Актуальні питання розвитку оборонно-промислового комплексу Російської Федерації».

«Ми займаємо серйозні позиції на світовому ринку озброєнь – друге місце у світі за обсягом продажу, але утримуватися нам з кожним роком усе більш непросто. Тому висновок один: необхідний постійний рух вперед», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, потрібно освоювати нові наукоємкі технології для випуску сучасної конкурентоспроможної продукції.

«Нас жаліти ніхто не буде. Якщо самі розслабимося, нас обов'язково посунуть, і попереду будуть інші країни. Самі знаєте, хто дихає нам у спину», - наголосив він.

Російський прем'єр вважає за необхідне забезпечити випереджаючі науково-технічні напрацювання для серійного виробництва перспективних систем озброєння, військової техніки. За його словами, потрібна розгорнена система підтримки і супроводу інноваційних проектів на всіх стадіях, починаючи від ідеї й до отримання комерційного результату.

Д.Медведєв повідомив, що сьогодні до складу ОПК Росії входять 1,3 тис. організацій, у яких працює близько 2 млн осіб. При цьому він нагадав, що частка нової техніки і озброєнь до 2020 року має становити 70%.

За його словами, одночасно з новою державною програмою озброєння запущена і програма модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Він наголосив, що вкладаючи великі гроші в ОПК, керівництво РФ чекає серйозної віддачі. У 2013–2015 роках темп розвитку галузі прогнозується на рівні 10%, що істотно вище за зростання у цілій низці інших галузей економіки. Зростання продуктивності праці вже цього року має становити близько 20%, сказав Д.Медведєв.

Прем'єр РФ вважає, що для досягнення цієї мети одного з пріоритетних завдань є створення великих інтегрованих структур.

«Цей підхід загалом витримав перевірку часом. Консолідація сил з найрізноманітніших напрямів в ОПК необхідна, сучасні армію і флот просто на коліні в кооперативах не створиш», - сказав Д.Медведєв.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), найбільшим експортером зброї є США (30%), слідом за ними Росія (26%). До п'ятірки найбільших експортерів також увійшли Німеччина (7%) і Франція (6%).