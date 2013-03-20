Алчевський меткомбінат у 2012 році отримав понад 1 млрд грн чистого збитку

Алчевський металургійний комбінат, який входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», у 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 1,028 млрд грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток становив 291,26 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 40% - до 18,300 млрд грн з 13,072 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, за 2 місяці комбінат збільшив виробництво прокату на 18% - до 664 тис. тонн

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.