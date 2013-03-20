НЗФ через зростання цін на електроенергію скорочує виробництво і припиняє модернізацію

Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) у зв'язку із зростанням цін на електроенергію скоротив план виробництва в 2013 році на 40% - до 383 тис. тонн з раніше запланованих 636 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомив голова правління, гендиректор заводу Володимир Куцин. «Але, на жаль, навіть ці цифри виглядають дуже оптимістично», - зазначив він, уточнивши, що з 1 січня 2013 року електроенергія для промспоживачів подорожчала на 1%, а з 1 березня - на 3,8%, а в перспективі зростання на весь поточний рік - 9,3%.

В.Куцин зазначив, що одним з головних чинників зниження виробництва є втрата конкурентоспроможності продукції підприємства у зв'язку з постійним зростанням тарифу на електроенергію.

«У 2010 році його збільшували 4 рази (на 30,9% в сумі), у 2011 році - 8 разів (на 21,4%), у 2012 році - 4 рази (на 10,8%)», - зазначив гендиректор.

Він також повідомив, що фінансовий результат діяльності заводу, як і в 2011 році, залишається збитковим і становить в 2012 році 1,488 млрд грн.

В.Куцин також зазначив, що з урахуванням подальшого зростання тарифів на електроенергію, один з можливих варіантів подальшої діяльності - повна зупинка заводу.

«Враховуючи прогнози щодо подальшого зростання тарифів, керівництво заводу розглядає варіанти подальшої діяльності, один з яких - повна зупинка заводу», - зазначив В.Куцин.

До того ж у разі закриття заводу без роботи можуть залишитися понад 6 тис. працівників заводу, а так як Нікопольський завод феросплавів є містоутворюючим підприємством, без засобів існування виявляться близько 20 тис. осіб (включаючи членів сімей).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Нікопольський завод феросплавів скоротив сумарний випуск продукції в порівнянні з 2011 роком на 14,5% - до 658,6 тис. тонн.

Минулого року завод знизив виробництво силікомарганцю на 13,8% - до 555,3 тис. тонн, а виробництво феромарганцю скоротив на 18,5% - до 103 тис. тонн.

Раніше, після часткової зупинки, великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу, що стало можливим після проведення переговорів і встановлення обгрунтованих тарифів на електроенергію для підприємств.

До цього, на початку грудня 2012 року, керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.

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Нікопольський завод феросплавів через зростання цін на електроенергію призупинив програму модернізації

Нікопольський завод феросплавів у зв'язку із зростанням цін на електроенергію призупинив програму модернізації заводу на 2013-2017 рр. у розмірі 1,6 млрд грн, повідомив В.Куцин.

«На сьогодні можливості фінансування зазначеної програми немає», - зазначив В.Куцин, уточнивши, що на підприємстві була розроблена і затверджена інвестиційна програма на 2013-2017 роки в сумі 1,578 млрд грн, у рамках якої в 2013 році було передбачено вкладення 209, 6 млн грн.

У рамках цієї програми підприємство має намір профінансувати екологічні та енергозберігаючі підприємства. Зокрема вкласти 46 млн грн в об'єкт газоочистки агломераційного цеху, 1,5 млн грн - у проектування когенераціоннной станції (одержання електроенергії при спалюванні попутного феросплавного газу) із загальним плановим бюджетом за даним об'єктом 500 млн грн, 100 млн грн - у капітальні ремонти основного технологічного устаткування і 62,1 млн грн - у модернізацію трансформаторного господарства підприємства.

За словами гендиректора, витрати на капітальні інвестиції за 2011 і 2012 роки становили 217,819 млн грн і 119,752 млн грн відповідно.

При цьому пріоритетними напрямками також залишалися екологічні та енергозберігаючі заходи.

Зокрема завод спрямував кошти на будівництво газоаспіраціонної станції агломераційного цеху, модернізацію трансформаторного господарства феросплавних печей зі скороченням втрат, а також провів капітальні ремонти основного обладнання, реконструкцію та модернізацію, придбання та заміну транспорту та обладнання.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 11 тис. тонн флюсів різних марок, 30 тис. тонн електродної маси.

Нікопольський завод феросплавів у 2012 році скоротив виробництво феросплавів на 14,5% порівняно з 2011 роком - до 658,6 тис. тонн.

Чистий збиток підприємства в 2012 році становив 1,5 млрд грн.