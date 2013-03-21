Полтавський ГЗК за рік скоротив прибуток на 79%

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який контролює швейцарська компанія Ferrexpo, в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 79,4% - до 431,595 млн грн з 2,137 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 21,4% - до 11,459 млрд грн з 9,437 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, Полтавський ГЗК за січень-лютий збільшив виробництво залізорудного концентрату на 7,5% - до 2 млн тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,33% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.