"Дніпроспецсталь" закінчила рік зі збитком 176,2 млн грн

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна (м. Запоріжжя) у 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 176,242 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток становив 6,394 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 10,1% - до 2,415 млрд грн з 2,194 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство "Дніпроспецсталь" у 2012 році скоротило виробництво сталі на 22,5% - до 329,4 тис. тонн, а прокату - на 21,8% до 218,73 тис. тонн.

Довідка УНІАН. «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна» виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (зокрема виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію в 60 країнах світу.

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