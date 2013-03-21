Україна посіла четверте місце серед найбільших постачальників зброї у світі

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) у звіті за 2012 рік визначив Україну, як 4 країну у світі за обсягами постачання озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський під час презентації українського перекладу щорічника СІПРІ за 2012 рік.

"За результатами 2012 року Україна посіла 4 місце. Якщо брати попередню п'ятирічку, то у нас було в середньому 9 місце", - зазначив фахівець.

За його словами, СІПРІ підрахував, що обсяги поставок озброєння України минулого року становили 1,334 мільярда доларів, що на 310 млн дол. більше, ніж цифри, озвучені ДК "Укрспецекспорт". М.Сунгуровський додав, що дані СІПРІ зазвичай нижчі, ніж офіційні цифри держави, адже ця організація при визначені суми імпорту не враховує легке озброєння, багато комплектуючих, а також стрілецьке озброєння.

"Такий різкий приріст на велику суму, судячи з детальних даних, відбувся за рахунок контракту з Китаєм. Що це був за контракт - я не знаю. Судячи з деталізованих даних, це, скоріше за все, контракт на кораблі на повітряних подушках", - констатував фахівець.

Він наголосив, що, за даними СІПРІ, у 2012 році Україну випередили за поставками озброєння США, Росія і Китай. Водночас позаду України лишились Німеччина, Франція та Великобританія.