«Метінвест» розраховує на зростання попиту на сталь у Росії та Південно-Східній Азії

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2013 році розраховує на зростання попиту на сталь у Росії і країнах Південно-Східної Азії, що може позитивно позначитися на показниках роботи компанії та її присутності на зовнішніх ринках.

Про це заявив директор з продажу холдингу, член правління «Метінвесту» Дмитро Ніколаєнко американському спеціалізованому металургійному сайту.

«У першому кварталі цього року ми бачимо ознаки пожвавлення на ринку сталі, в основному, за рахунок поповнення запасів і зростання цін на сировину. Ми сподіваємося, що споживчий попит також зросте, інакше ціни будуть виразно скориговані в бік зниження, - зазначив Д.Ніколаєнко, - Країни СНД, Європи і Середземномор'я, як і раніше, є ключовими ринками для нас. Навіть більше, ми очікуємо зростання попиту в Росії на 4%. Зростає попит і в Південно-Східній Азії - він вже вищий за європейський і близькосхідний. І ми збільшили обсяг продажів до Азії в четвертому кварталі, що викликано підвищенням попиту в регіоні. А от у Європі ситуація в цілому залишається невизначеною».

Водночас Д.Ніколаєнко повідомив, що українські металурги очікують жорсткої конкуренції, особливо в сегменті гарячекатаних плит через збільшену активність японських і корейських виробників.

Однак, за його словами, «Метінвест» має намір боротися за кожного споживача на всіх своїх ринках.

«Ми присутні на 75 ринках і збираємося боротися за покупця на кожному із них», - сказав Д.Ніколаєнко.

Як повідомляв УНІАН, група компаній «Метінвест» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротила чистий прибуток на 76% - до 454 млн дол.

На думку директора з досліджень російської консалтингової компанії «Метал Експерт Консалтинг» Володимира Терлового, Україна в 2013 році ніяких економічних вигод від очікуваних перспектив світового металургійного ринку отримати не зможе.

Зокрема, як зазначив В.Терловий, в Росії вводяться нові потужності, що неминуче призведе до зменшення імпорту української продукції. До того ж, на думку експерта, російська металопродукція складе конкуренцію українській на внутрішньому ринку.

Крім цього, В.Терловий зазначив, що зберігаються надлишкові потужності в країнах - експортерах металопродукції - Китаї, Європі, Кореї, Японії, що на тлі світового зниження цін на сировину зробить їхню продукцію більш конкурентною.

Аналогічної думки дотримується і директор українського держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк, який назвав основними конкурентами України на світовому ринку - Туреччину, Росію і Китай, і зазначив, що українське виробництво сталі в 2013 році може скоротитися на 0,6% - до 32,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.