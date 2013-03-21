«Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК) у 2013 році прогнозує спад внутрішнього споживання металопрокату на 1%, водночасзростання внутрішнього споживання металопрокату очікується в 2014-2015 рр.

Про це повідомили УНІАН в «Українській гірничо-металургійній компанії".

«За найоптимістичнішими прогнозами, у 2014 році приріст становитиме до 7% на рік, - зазначив заступник генерального директора УГМК Віталій Ключник. - У 2015 році загальний обсяг поставок металопрокату на внутрішній ринок становитиме близько 8,2 млн тонн».

За його словами, основний приріст у 2014-2015 рр. очікується в будівельній галузі внаслідок реалізації відкладеного попиту на житлове будівництво.

За оцінкою компанії, внутрішнє споживання металопрокату в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилося на 10% - до 7,236 млн тонн.

Згідно з повідомленням, обсяг внутрішніх відвантажень сталевого прокату в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротився на 3% - до 5,840 млн тонн, трубної продукції - впав на 17% - до 644 тис. тонн, чавуну - скоротився на 45% - до 149 тис. тонн, а напівфабрикатів (сляби, квадратна заготовка, трубна заготовка тощо) зменшився на 39% - до 602 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, реалізація програми активізації економічного розвитку сумарною вартістю 380 млрд грн дозволить переорієнтувати вітчизняних виробників металопрокату на внутрішній ринок. Прогнозований попит на металопрокат за рахунок реалізації заходів програми дозволить повністю компенсувати навіть втрати від скорочення експорту.

Президент України Віктор Янукович вважає, що новим стимулом для металургії повинне стати збільшення споживання на внутрішньому ринку. За його словами, вітчизняна металургія критично залежить від експорту, тому будь-які кризові явища у світовій економіці мають безпосередній вплив на ці підприємства.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році порівняно з 2011 роком знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому вираженні на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

У січні 2013 року Україна зменшила реалізацію металургійної продукції в грошовому вираженні на 12,2% - до 14,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК, ПрАТ) була створена у березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).