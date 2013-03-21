"Азовсталь" у 2012 році збільшила чистий збиток більш ніж у 5 разів

Металургійний комбінат «Азовсталь» у 2012 році збільшив чистий збиток в 5,3 раза - до 2,695 млрд грн з 507,5 млн грн у 2011 році.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 6,8% - до 26,573 млрд грн з 28,525 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, у тому числі 4,4 млн тонн конвертерної, більше 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Комбінат за 2012 рік скоротив виробництво металопрокату на 22% - до 3,822 млн тонн.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).