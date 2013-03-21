Держава і приватний інвестор планують провести установчі збори ЗТМК

Держава і приватний інвестор в особі компанії Tolexis Trading Limited планують провести установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації представник Фонду державного майна України.

За його словами, планується обрати керівний орган даного ТОВ. Водночас керівником створеної компанії буде призначений представник держави, вочевидь, ним стане нині діючий директор Запорізького титано-магнієвого комбінату (з 2010 року виконувачем обов'язків генерального директора комбінату є Володимир Сівак - УНІАН). Представник ФДМУ також зазначив, що договір про створення ТОВ на базі підприємства був підписаний з приватним інвестором 22 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Фонд держмайна України назвав кіпрську компанію Tolexis Trading Limited, що входить до групи українського бізнесмена Дмитра Фірташа - Group DF, переможцем конкурсу з відбору недержавного учасника створюваного на базі державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) Товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з повідомленням прес-служби компанії, на першому етапі реалізації інвестиційної програми, узгодженої з Фондом держмайна, інвестиції в ЗМТК становитимуть 110 млн дол., з яких 63 млн дол. будуть безпосередньо спрямовані на будівництво нових потужностей з виробництва титанового шлаку.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

При проектній потужності 20 тис. тонн підприємство нині випускає не більше 10 тис. тонн титанової губки в рік. Це пов'язано із застарілими технологіями виробництва і високою часткою вартості електроенергії в собівартості продукції, що досягає 40%.

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