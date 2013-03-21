Київ шукає інвесторів для будівництва індустріального парку в Деснянському районі

Київська міська державна адміністрація має намір запропонувати інвесторам реалізацію проекту індустріального парку на 200 га у Деснянському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко на прес-конференції.

«У нас є майданчик, близько 200 гектарів, який не забудований і розміщений у промисловій зоні. Це 2 млн. кв. м в одній площині», - повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, місто має намір розробити детальний план території (ДПТ) і проектні пропозиції, які планується представити цього літа. Для будівництва складових індустріального парку планується зібрати пул інвесторів. При цьому землю продавати інвесторам не планується.

Р.Крамаренко додав, що однією з умов участі в проекті буде певний рівень заробітної плати і кількості працівників, які будуть працевлаштовані в індустріальному парку.

Заступник голови КМДА зазначив, що взяти участь у проекті висловила бажання Avec Group.

У свою чергу голова Ради директорів Avec Group Олексій Чернишов зазначив, що створення такого комплексу, як технопарк або індустріальний парк, на даній території необхідне для Києва і для Деснянського району.

«Я думаю, що цей комплекс при його реалізації буде в змозі створити значну кількість робочих місць і додаткові місця для працевлаштування жителів», - вважає він.

Передбачається, що це буде багатофункціональний комплекс, який задовольнить міські й комерційні потреби. Йдеться про можливе розміщення там виробничих площ, на яких міститимуться передислоковані або нові підприємства виробничого сектору.