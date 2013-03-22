Воронізьке авіапідприємство хоче обслуговувати Ан-148 за світовими стандартами

Москва . Воронізьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАЛТ) просить міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації розглянути заходи держпідтримки для організації системи післягарантійного обслуговування літаків Ан-148 на рівні світових стандартів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадської інформації і преси ВАТ «ВАЛТ».

«На нещодавній зустрічі міністра промисловості і торгівлі Дениса Мантурова з представниками промислових підприємств Воронізької області ми виступили з пропозицією розглянути можливість вжити заходи державної підтримки для авіабудівних підприємств, які надають гарантійне обслуговування на рівні, що відповідає провідним світовим стандартам», – сказав фінансовий директор ВАЛТ Денис Салов.

За його словами, ВАЛТ розглядає можливість поширення досвіду експлуатації літаків Ан-148 в авіакомпанії «Росія» на систему гарантійного обслуговування літаків цього типу в авіакомпаніях «Політ», «Ангара» і майбутніх експлуатантів, проте без підтримки держави робити це заводу самостійно украй складно». Серед пропозицій ВАЛТ - регулювання роботи з постачальниками на державному рівні. Йдеться про необхідність зниження ціни на продукцію, що поставляється ними, а також введення для постачальників системи гарантійного післяпродажного обслуговування для своїх виробів. Також підприємство пропонує створити на державному рівні так званий «пул запасних частин» і побудувати потужну єдину систему сервісу. На думку керівництва ВАЛТ, необхідно створити єдину нормативну базу, яка регламентує післяпродажне обслуговування і взаємовідносини між учасниками ринку післяпродажних послуг на рівні зарубіжних законодавчих актів у цій галузі. Ще одна пропозиція воронізьких авіабудівників спрямована на підготовку або стажування персоналу післяпродажного обслуговування у провідних світових центрах.

«Самостійно профінансувати це навчання своїм співробітникам заводам просто не під силу, тому йдеться про необхідність розробки спеціальної держпрограми», - наголошують у ВАЛТ.

Зазначається, що в цей час в експлуатації перебувають 12 літаків Ан-148, проведених на Воронізькому авіапідприємстві. З них три літаки забезпечують транспортну зв'язаність Півночі країни в авіакомпанії «Ангара», два – в авіакомпанії «Політ», 6 – в компанії «Аерофлот» (спочатку отримувала АК «Росія»), 1 – спеціальний літальний загін (СЛЗ) «Росія». Географія їх польотів перевищує 30 напрямів. Серед них, окрім внутрішньоросійських, понад десяток пунктів призначення в Європі і СНД. З авіакомпаніями «Аерофлот» і «Політ» у ВАЛТ укладено договори на післяпродажне обслуговування повітряної техніки.

«Післяпродажне обслуговування літаків включає гарантійне і післягарантійне технічне обслуговування. До базової вартості наших літаків входить гарантія протягом вісімнадцяти місяців. Для підтримки льотної придатності літаків у гарантійний період в аеропорту Пулково працює бригада фахівців заводу, яка пройшла спеціальне навчання», - сказав заступник директора з післяпродажного обслуговування Олег Ренц.

Зазначається, що підхід ВАСО до експлуатації Ан-148 в АК «Росія» дозволив довести наліт кожного з шести літаків у середньому до 350 годин на місяць. При цьому їх сумарний наліт з початку експлуатації перевищує 25 тис. годин. На цей час умови післягарантійного обслуговування, що надаються ВАЛТ, характерні для провідних світових виробників авіатехніки. Йдеться насамперед про надання послуг з цілодобового моніторингу технічного стану повітряних суден як на землі, так і в повітрі протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень, а також повного комплексу послуг із забезпечення експлуатантів повністю легітимною, постійно оновлюваною експлуатаційною документацією.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Воронізьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАТ "ВАЛТ") повідомило, що розраховує на замовлення 20 українсько-російських Ан-148: "Загальне консолідоване замовлення на літаки лінійки ВАТ "ОАК" до 2020 року, за попередніми оцінками, може перевищити 100 одиниць, з яких на Ан-148 від низки держструктур може надійти замовлення на 20 літаків".

Довідка УНІАН. ВАТ "ВАЛТ" виробляє далекомагістральні широкофюзеляжні літаки сімейства Іл-96 (Іл-96-300, Іл-96-400Т), регіональні літаки Ан-148, агрегати для літаків SSJ-100, а також надає послуги з ремонту і післягарантійного обслуговування авіаційної техніки. Продовжується співпраця з європейським концерном Airbus, а також з ДП "Антонов" (Україна), де здійснюється випуск літаків Ан-148 і Ан-158 українського складання.