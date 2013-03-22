"АвтоКрАЗ" вирішив не виплачувати дивіденди за підсумками 2012 року

Компанія "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.) вирішила не виплачувати дивіденди, отримані в результаті роботи підприємства у 2012 році, а спрямувати основну частку прибутку на покриття збитків минулих років.

Таке рішення ухвалили на зборах акціонерів підприємства 21 березня.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» вирішено направити, згідно із законодавством України, 5% від прибутку, отриманого в 2012 році, до резервного фонду, решту суми - на покриття збитків минулих років, фонд виплати дивідендів за 2012 рік не формувати, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Загальними зборами акціонерів на 2013 рік затверджені такі нормативи розподілу прибутку ПАТ «АвтоКрАЗ»: 5% - резервний фонд, 95% - розвиток виробництва.

Також під час зборів в.о. генерального директора ПАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк заявив, що за результатами роботи у 2012 році підприємство отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 15,2 млн грн.

"У 2012 році, згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності», ПАТ «АвтоКрАЗ» перейшло на складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів (МСФЗ).

У результаті зміни методології, ті резервні суми, які були передбачені на початок року за деякими статтями активів, у результаті господарської діяльності підприємства були використані. Згідно новому підходу до обліку і формування звітності, ПАТ «АвтоКрАЗ» за рахунок використання раніше нарахованих резервів отримано чистий прибуток у сумі 15,2 млн грн", - сказав Р.Черняк.

Раніше підприємство заявляло про отримання чистого збитку за підсумками 2012 року в розмірі 155,8 млн грн.