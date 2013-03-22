ЗАЗ у 2012 році отримав 448 тис. грн чистого прибутку

Запорізький автомобілебудівний завод («ЗАЗ», м. Запоріжжя) у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 448 тис. грн проти 54,5 млн грн чистого збитку в 2011 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії про збори акціонерів.

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства в 2012 році скоротилася на 7,3% - до 3,8 млрд грн.

Дебіторська заборгованість підприємства в 2012 році скоротилася на 8,9% - до 1,1 млрд грн.

До того ж поточні зобов'язання компанії збільшилися на 33% - до 1,6 млрд грн, довгострокові зобов'язання у 2012 році скоротилися на 62% - до 409,6 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Запорізький автомобілебудівний завод з 1 січня до 1 лютого поточного року зупиняв випуск автомобілів. Як основні причини зупинки виробництва на Запорізькому автомобілебудівному заводі його представники називають введення утилізаційного збору Росією, що негативно позначилося на експортному потенціалі заводу, і високі кредитні ставки в банках України, вкрай негативно впливають на рівень попиту на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

«ЗАЗ» у 2011 році збільшив чистий прибуток у 10,8 разів, у порівнянні з 2010 роком, до 107,663 млн грн.

У 2012 році "ЗАЗ" скоротив виробництво автомобілів на 30% - до 42,7 тис. одиниць. У 2013 році «ЗАЗ» планує наростити обсяги продажів на 15-17%.