Стаханівський ВБЗ у 2012 році скоротив чистий прибуток на 97%

Одне з провідних вагонобудівних підприємств України Стаханівський вагонобудівний завод у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 97% - до 4,735 млн грн з 159,671 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 22,3% - до 1,991 млрд грн з 2,561 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод скоротив виробництво вантажних вагонів на 25,7% у порівнянні з 2011 роком - до 5060 штук.

ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування України. Понад 45 років завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

У цей час на залізниці країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя підприємство випускає понад 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% вироблюваної продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега Жеваго.