Українські металурги знижують ціни на прокат через погіршення світової кон'юнктури

Українські металурги знижують ціни на прокат у зв'язку з економічними проблемами на основних ринках споживання українського металу, за винятком Близького Сходу, де, однак, боротьба за споживача посилюватиметься, повідомили УНІАН експерти ринку.

«Причин для зниження декілька - подальше погіршення економіки в єврозоні (зниження попиту), падіння курсу євро, яке посилює конкуренцію з європейськими виробниками, а також новорічні свята в Ірані», - зазначив експерт інвестиційної компанії Concorde Capital Роман Тополюк.

Він також вважає, що зараз на ринку плоского прокату спостерігається корекція ціни після підйому з початку року, коли ціна підвищувалася з досить низького рівня (530 дол. за тонну для гарячекатаного прокату).

Експерт також повідомив, що, судячи з ринкової інформації, виробники контрактують продукцію, вироблену в квітні, за ще меншими цінами, повертаючись, таким чином, до низького рівня цін жовтня-листопада.

«Це нехарактерний тренд для квітня, коли ринок зазвичай знаходиться на піку. Такий рівень цін вказує на економічні проблеми в основних регіонах споживання українського металу, за винятком Близького Сходу, де боротьба за споживача посилюватиметься», - сказав Р.Тополюк.

Водночас експерт інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна" Олександр Мартиненко зазначив, що з початку березня котирування на рулони на ключових експортних ринках (Азія, Туреччина) знизилися на 10-30 дол./тонна.

Також він повідомив, що основний фактор - перевищення пропозиції над попитом на плоский прокат в Китаї, в результаті чого китайські металурги нарощують свою присутність на зовнішніх ринках.

«У найближчі кілька тижнів тиск на котирування триватиме, що може призвести до подальшого зниження цін», - зазначив О.Мартиненко.

Як стало відомо УНІАН, за інформацією американського спеціалізованого металургійного сайту, компанія «Метінвест» знизила ціни за експортними продажами прокату на березень щодо гарячекатаного і холоднокатаного прокаут (HRC, CRC) на 5-25 дол./тонна від первинної пропозиції, водночас очікування виробника були занадто високі для ринку, і поточні ціни були скориговані до прийнятного рівня.

Одна з угод - на поставку в березні гарячекатаного прокату на рівні 580-585 дол. за тонну CFR (на умовах вартість і фрахт) до Туреччини, порівняно з початковою пропозицією в 590-605 дол. за тонну CFR.

А також угода на поставку в березні холоднокатаного прокату до Східної Європи на рівні 640-645 дол. за тонну FOB (на умовах франко борт, головний український порт), порівняно з початковою пропозицією в 650-655 дол. за тонну FOB.

Водночас країни СНД підняли ціни в березні на прокат HRC і CRC на 10-35 дол. місяць до місяця, через підвищення ресурсних витрат, збільшення попиту і співвідношення курсу євро до долара.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства доходів і зборів України, у січні-лютому 2013 року в структурі українського експорту превалюють вивіз продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції (28% від загального обсягу експорту) і металів (27%).

На думку директора з досліджень російської консалтингової компанії «Метал Експерт Консалтинг» Володимира Терлового, Україна в 2013 році ніяких економічних вигод від очікуваних перспектив світового металургійного ринку отримати не зможе.

Зокрема, як зазначив В.Терловий, у Росії вводяться нові потужності, що неминуче призведе до зменшення імпорту української продукції. Більш того, на думку експерта, російська металопродукція конкуруватиме з українською на внутрішньому ринку.

Крім цього, вважає він, зберігаються надлишкові потужності в країнах - експортерах металопродукції - Китаї, Європі, Кореї, Японії, що на тлі світового зниження цін на сировину зробить їхню продукцію більш конкурентною.

Аналогічної думки дотримується і директор українського держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк, який назвав основними конкурентами України на світовому ринку - Туреччину, Росію і Китай, і зазначив, що українське виробництво сталі в 2013 році може скоротитися на 0,6% - до 32,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.