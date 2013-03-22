"Богдан" планує з квітня відновити виробництво легкових авто у Черкасах

Українська автомобільна корпорація "Богдан" планує з квітня відновити роботу заводу легкових автомобілів у Черкасах.

Як повідомляється в повідомленні прес-служби корпорації "Богдан" на її офіційному сайті з посиланням на президента корпорації Олега Свинарчука, виробництво поновлюється для виконання виробничої програми на 2013 рік з урахуванням досягнутих попередніх домовленостей з постачальниками машинокомплектів. Усього цьогоріч планується випустити до 15 тис. автомобілів, або на 25% більше, ніж 2012 році.

За словами президента корпорації, досягти домовленостей з партнерами і сформувати виробничий план, корпорації вдалося завдяки рішенню про введення Україною на три роки додаткових мит на ввезення автомобілів з двигунами 1-2,2 л, яке набуде чинності 13 квітня.

На думку О.Свинарчука, "введення додаткового мита має стати першим кроком у комплексі ініціатив, спрямованих на підтримку автомобілебудівної галузі".

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення з 13 квітня спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів допускає припинення провідними автомобільними імпортерами ввезення автомобілів з об'ємом двигуна від 1 тис. до 2,2 тис. куб. см у разі введення мита.

Корпорація "Богдан" заявила, що позитивно оцінює введення спецмита на імпорт автомобілів. Представник компанії заявив: "Це дозволить завантажити заводи, що позитивно позначиться на економіці регіонів і держави в цілому. І стане стимулом для створення нових робочих місць, збільшення відрахувань до соціальних фондів та бюджетів усіх рівнів".

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Корпорація "Богдан" за підсумками 2012 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком до 13 455 одиниць.

Виробництво легкових автомобілів в умовах відсутності державної підтримки вітчизняних автовиробників і скорочення зарубіжних ринків збуту, в тому числі через введення Росією утилізаційного збору, торік впало на 40,5% до 12 034 одиниць.

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