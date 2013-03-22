"Богдан" планує з квітня відновити виробництво легкових авто у Черкасах

19:48, 22 березня 2013
Промисловість
0

Українська автомобільна корпорація "Богдан" планує з квітня відновити роботу заводу легкових автомобілів у Черкасах.

Як повідомляється в повідомленні прес-служби корпорації "Богдан" на її офіційному сайті з посиланням на президента корпорації Олега Свинарчука, виробництво поновлюється для виконання виробничої програми на 2013 рік з урахуванням досягнутих попередніх домовленостей з постачальниками машинокомплектів. Усього цьогоріч планується випустити до 15 тис. автомобілів, або на 25% більше, ніж 2012 році.

За словами президента корпорації, досягти домовленостей з партнерами і сформувати виробничий план, корпорації вдалося завдяки рішенню про введення Україною на три роки додаткових мит на ввезення автомобілів з двигунами 1-2,2 л, яке набуде чинності 13 квітня.

На думку О.Свинарчука, "введення додаткового мита має стати першим кроком у комплексі ініціатив, спрямованих на підтримку автомобілебудівної галузі".

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення з 13 квітня спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів допускає припинення провідними автомобільними імпортерами ввезення автомобілів з об'ємом двигуна від 1 тис. до 2,2 тис. куб. см у разі введення мита.

Корпорація "Богдан" заявила, що позитивно оцінює введення спецмита на імпорт автомобілів. Представник компанії заявив: "Це дозволить завантажити заводи, що позитивно позначиться на економіці регіонів і держави в цілому. І стане стимулом для створення нових робочих місць, збільшення відрахувань до соціальних фондів та бюджетів усіх рівнів".

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Корпорація "Богдан" за підсумками 2012 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком до 13 455 одиниць.

Виробництво легкових автомобілів в умовах відсутності державної підтримки вітчизняних автовиробників і скорочення зарубіжних ринків збуту, в тому числі через введення Росією утилізаційного збору, торік впало на 40,5% до 12 034 одиниць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Спецмита на імпорт авто підвищать їхню ціну максимум на 3-5%, вважають в «Укравтопромі»

ЄС закликає Україну відкликати рішення про спецмита на автомобілі

Автомобілісти обіцяють «автомобільний майдан», протестуючи проти спецмита на іномарки

Азаров пропонує імпортерам подумати про те, як не допустити подорожчання автомобілів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter