Кабмін оприлюднив Програму активізації розвитку економіки

Кабінет Міністрів України оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, обговорену на засіданні уряду 27 лютого 2013 року і відправлену потім на доопрацювання.

Відповідну постанову №187 опубліковано на Урядовому порталі.

«Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади на час підготовки пропозицій про внесення змін до державного бюджету-2013 і складання державного бюджету на 2014 рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми», - сказано в постанові. Аналогічні зміни необхідно внести або передбачити в місцевих бюджетах.

Крім того, міністерствам та іншим центральним і місцевим органам влади тепер необхідно звітувати про виконання пунктів програми перед Міністерством економічного розвитку та торгівлі не пізніше 20 числа кожного місяця, наступного за звітним. Узагальнені звіти необхідно подавати до 30 числа кожного місяця до Кабінету Міністрів.

Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначені: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвитку країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно з реальними можливостями економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність; стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; формування державного банку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації інвестиційних та інноваційних проектів залучення довгострокових зовнішніх інвестицій у національну економіку; стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва. Крім того, особливу увагу буде приділено питанням модернізації та технічного переоснащення.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура та зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

М.Азаров раніше висловлював сподівання, що Держпрограма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки почне діяти з квітня 2013 року.

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