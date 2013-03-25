«Концерн Стирол» у 2013 році вкладе 50 млн грн у зменшення шкідливих викидів

Найбільший виробник мінеральних добрив в Україні «Концерн Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM Group бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір у 2013 році вкласти 50 млн грн на роботи зі зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства з посиланням на технічного директора Віталія Пономаренка.

За його словами, у 2012 році «Стирол» спрямував на зменшення шкідливих викидів в атмосферу 46 млн грн, що на 4 млн грн більше, ніж за період 2010-2011 рр. Торік компанія виробила викидів на 39% нижче дозволеної кількості.

В. Пономаренко, повідомив, що концерн сам використовує сучасні технології для контролю стану атмосферного повітря.

«Наша Автоматична система контролю навколишнього середовища (АСКНС) являє собою 5 постів, розташованих у зоні впливу концерну на відстані півтора - трьох з половиною кілометрів від джерел викидів в районах з найбільшою щільністю населення. Показання знімаються за забруднюючими речовинами - оксидами азоту, аміаком, окисами сірки, окисом вуглецю. Метеопараметри знімаються кожні 10 сек., потім усереднюються і кожні 15 хв. виводяться на сервер диспетчера підприємства. Ситуація транслюється на сайт концерну, де з нею може ознайомитися кожен», - пояснив технічний директор.

В. Пономаренко розповів, що за останні два роки в модернізацію обладнання концерну були вкладені значні кошти. Всього в 2011 році на відновлення виробничого потенціалу концерну і його соціальних об'єктів спрямували понад 420 млн грн, у 2012 році - 180 млн грн.

«У нас іде закупівля новітнього обладнання, приладів, датчиків. Все, що зараз застосовується в хімічній промисловості, дає кращий екологічний ефект порівняно з устаткуванням, яке використовувалося раніше. Проводяться масштабні реконструкції та удосконалення діючих виробництв. У кожній з цих робіт присутня природоохоронна складова», - сказав В. Пономаренко.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року концерн збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольного Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.