Корпорація «УкрАВТО» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 42%

Автомобільна корпорація «УкрАВТО» у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила чистий прибуток на 41,76% - до 182,06 млн грн зі 128,42 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки компанії за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 11% - до 3,796 млрд грн з 3,414 млрд грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО», яка контролюється народним депутатом Таріелом Васадзе, є генеральним імпортером і офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх містах України. Чистий прибуток корпорації у 2011 році становив 128,426 млн грн.

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