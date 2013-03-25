Уряд надасть металургам мільярдні держгарантії

Кабінет Міністрів у поточному році направить на створення литейно-прокатного комплексу і виробничої інфраструктури металургійного комплексу «Донецьксталі» 9 млрд грн.

Про це йдеться у Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., яка опублікована на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році - 9 млрд грн», - зазначається у програмі.

Згідно з документом, на виконання робіт направлять кошти, залучені під держгарантії.

До того ж в уряді вважають, що такі заходи приведуть до збільшення обсягів виробництва на 900 млн грн на рік, що дозволить створити 1549 нових робочих місць, знизити витрати природного газу при виробництві прокату з 120 до 15 куб. м/тонна, а також сприятимуть зниженню обсягу викидів в атмосферу в 3,5 рази.

Як повідомляв раніше УНІАН, підприємство «Донецьксталь» має намір побудувати литейно-прокатний комплекс за 200 млн дол. Така сума звучала 14 березня під час підписання Меморандуму про співпрацю між ПрАТ «Донецьксталь - металургійний завод» і компанією Siemens для реалізації проекту з модернізації металургійного підприємства.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюють структури бізнесмена Віктора Нусенкіса.

Виробництво чавуну на підприємстві в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 5% - до 1,273 млн тонн, виробництво листа впало в 4,1 рази - до 80,3 тис. тонн, а сортової сталі - скоротилося на 24,6%, до 74,1 тис. тонн.

Виробництво заводом рідкого чавуну в 2012 році становило 1,310 млн тонн, а рідкої сталі - 90,1 тис. тонн.

У 2012 році "Донецьксталь" скоротила чистий прибуток на 62,7% - до 442 млн грн.

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Кабінет Міністрів надасть державні гарантії в 2014 році для будівництва другої черги електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп сталь" («Дніпросталь») у розмірі 1,540 млрд грн.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., яка опублікована на сайті Кабінету Міністрів (постанова № 187 від 27 лютого 2013 року).

До того ж в уряді вважають, що такі заходи призведуть до збільшення обсягів експорту трубної продукції на 700 тис. тонн (вартістю не менше 700 млн дол.), що має також посприяти забезпеченню додаткових відрахувань до бюджету в сумі понад 200 млн грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією власника компанії Віктора Пінчука, «Інтерпайп сталь» зможе збільшити виробництво сталі до 2 млн тонн на рік у разі зростання ринків.

4 жовтня міжнародна трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (м. Дніпропетровськ) ввела в промислову експлуатацію сучасний електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь" ("Дніпросталь") вартістю 700 млн дол. з річною потужністю 1,32 млн тонн.

Також Кабінет Міністрів має намір надати під держгарантії в 2014 році 750 млн грн на створення потужностей з виробництва труб підвищеної міцності на підприємстві "Інтерпайп Ніко Тьюб" (м. Нікополь, Дніпропетровська область).

При цьому в уряді наголошують, що такі заходи призведуть до збільшення обсягів експорту трубної продукції на 215 млн дол. на рік, що сприятиме також заміщенню імпорту трубної продукції в обсязі 100-130 тис. тонн на рік (не менше 200 млн дол. у діючих цінах), а також забезпечить додаткові відрахування до бюджету на суму понад 110 млн гривень на рік.

Як повідомляв УНІАН, на підприємстві "Інтерпайп Ніко Тьюб" у 2013 році, завдяки здійсненню програми модернізації, планує збільшити виробництво профільної продукції до рівня минулого року на 25%.

У 2013 році завод планує продовжити свою широкомасштабну модернізацію, зокрема у другому кварталі 2013 року заплановано завершити будівництво нової кільцевої печі нагріву заготовки Loi Thermrocess і другої лінії в трубопрокатному цеху.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється до понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.