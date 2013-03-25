Крюківський вагонзавод поставить до Казахстану 49 пасажирських вагонів

Крюківський вагонобудівний завод поставить в 2013 році до Казахстану 49 пасажирських вагонів, повідомила УНІАН прес-служба підприємства.

За її даними, відповідний контракт завод уклав на початку цього року з Пасажирською лізинговою вагонною компанією, яка входить до складу АТ «Пасажирські перевезення» та є найкрупнішим балансоутримувачем парку пасажирських вагонів на території Казахстану.

За умовами контракту, цього року крюківські вагонобудівники поставлять в Казахстан 49 пасажирських вагонів моделі 61-779 різних модифікацій.

Зокрема це плацкартні, купейні вагони, вагони, з місцями для людей з обмеженими фізичними можливостями. Згідно з умовами договору, вся продукція повинна бути відправлена ​​замовнику до кінця першого півріччя 2013 року.

Перша в цьому році партія з 16 плацкартних вагонів моделі 61-779П, зібраних на Крюківському вагонобудівному заводі, вже відправлена ​​замовникові за рахунок виконання контрактних зобов'язань.

Нагадаємо, що співпраця Крюківського вагонобудівного заводу та компанії АТ «Пасажирські перевезення» почалася в 2011 році. За цей час підприємство поставило Казахським залізницям 77 пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4%-до 11 005 шт, а пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.