Держава спрямує 2 млрд грн на стимулювання придбання вітчизняних авто

19:10, 25 березня 2013
Промисловість
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Кабінет Міністрів у 2013-2014 рр. спрямує 2 млрд грн на створення державної системи стимулювання придбання споживачами транспортних засобів вітчизняного виробництва.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., опублікованій на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Створення державної системи стимулів, зокрема шляхом здешевлення споживчих кредитів», - сказано в програмі.

Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році становитиме - 1 млрд грн, у 2014 році - 1 млрд грн.

Згідно з документом, на виконання робіт буде спрямовано кошти, залучені під держгарантії.

До того ж в уряді зазначають, що такі заходи приведуть до підвищення обсягів виробництва вітчизняних автомобілів.

Довідка УНІАН. Виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76 281 штук. Найзначніше скоротилося виробництво легкових автомобілів – на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3235 штук, автобусів – на 10,1%, до 3359 штук.

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