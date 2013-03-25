Держава спрямує 2 млрд грн на стимулювання придбання вітчизняних авто

Кабінет Міністрів у 2013-2014 рр. спрямує 2 млрд грн на створення державної системи стимулювання придбання споживачами транспортних засобів вітчизняного виробництва.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., опублікованій на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Створення державної системи стимулів, зокрема шляхом здешевлення споживчих кредитів», - сказано в програмі.

Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році становитиме - 1 млрд грн, у 2014 році - 1 млрд грн.

Згідно з документом, на виконання робіт буде спрямовано кошти, залучені під держгарантії.

До того ж в уряді зазначають, що такі заходи приведуть до підвищення обсягів виробництва вітчизняних автомобілів.

Довідка УНІАН. Виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76 281 штук. Найзначніше скоротилося виробництво легкових автомобілів – на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3235 штук, автобусів – на 10,1%, до 3359 штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Спецмита на імпорт авто підвищать їхню ціну максимум на 3-5%, вважають в «Укравтопромі»

ЄС закликає Україну відкликати рішення про спецмита на автомобілі

Автомобілісти обіцяють «автомобільний майдан», протестуючи проти спецмита на іномарки

Азаров пропонує імпортерам подумати про те, як не допустити подорожчання автомобілів