Кабмін має намір створити Державну холдингову компанію «Антонов»

Кабінет Міністрів України має намір створити Державну холдингову компанію «Антонов» і віддати державі 100% акцій новоствореного холдингу.

Про це сказано в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, опублікованій на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

Згідно з постановою, до складу холдингу ввійдуть “Завод 410 цивільної авіації”, “Антонов” і Харківське державне авіаційне ордена Жовтневої революції і Трудового червоного прапора підприємство.

Мета створення холдингу – фінансове оздоровлення підприємств літакобудування, створення умов для нарощування темпів випуску продукції літаків сімейства «Ан». Холдинг повинен бути створений до кінця 2013 року.

Довідка УНІАН. На цей момент компанія «Антонов» є державним підприємством, до складу якого входять дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання і сертифікації літаків, а також для навчання льотного і технічного персоналу; служби провідних фахівців з проектів, а також авіатранспортний підрозділ – Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філія «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».

Державне підприємство «Завод 410 ГА» (м. Київ) спеціалізується на ремонті літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 і ремонті двигунів Д-36 1 серії, серії 1А, 2А для літаків Як-42, Ан-72, Ан-74.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, одне із найстаріших літакобудівних підприємств України, працює на авіаційному ринку понад 85 років. Має сертифікати про схвалення виробництва, видані Державіаслужбою України і Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету а також висновок з організації системи якості Бюро Верітас. Підприємство спеціалізувалося на будівництві літаків Ан-140-100 і різних модифікацій багатоцільового літака Ан-74.

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