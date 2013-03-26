Визначено поняття «великих» і «особливо великих» партій фальсифікованих ліків

Державна служба з питань регуляторної політики та підприємництва погодила проект наказу про визначення «великих» і «особливо великих» партій фальсифікованих ліків, повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на главу Михайла Бродського.

Проект документа, як відзначають в Держпідприємництві, розроблений на виконання норм закону про посилення відповідальності за фальсифікацію чи організацію обігу фальсифікованих лікарських засобів.

Зокрема «великою» вважається партія фальсифікату на суму від 50 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а саме: від 28650 грн до 286500 грн.

«Якщо вартість фальсифікованих ліків перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів, розмір партії вважається «особливо великим», - йдеться в повідомленні.

У Держпідприємництві нагадали, що відповідно до норм Податкового кодексу обсяг неоподатковуваного мінімуму становить 573 грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фальсифікованих лікарських препаратів на українському фармацевтичному ринку досягає 1% від загального обороту ліків. Таку ж статистику щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ліків дають і країни Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Словаччина. Водночас у ряді країн СНД цей показник наближається до нуля.

За різними оцінками загальний річний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників в 2010 році) становить близько 20 млрд грн.