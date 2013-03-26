Кабмін має намір залучити під держгарантії 10 млрд грн на модернізацію ГМК

Кабінет Міністрів України має намір у 2013-2014 роках залучити під державні гарантії близько 10 млрд грн на реалізацію проектів модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Про це йдеться в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою №187, розміщеною на веб-порталі уряду.

Мета залучення коштів – збільшення обсягів виробництва продукції підприємств ГМК і вирішення соціальних проблем окремих територій.

Крім того, Кабмін допускає звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту устаткування і комплектуючих, які не виробляються в Україні і ввозяться з метою технічного переоснащення гірничо-металургійного виробництва.

Уряд також розраховує створити додаткові стимули для активізації процесів модернізації, зокрема за допомогою задоволення попиту металургійних підприємств у сировині та металобрухті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів цього року спрямує на створення ливарно-прокатного комплексу і виробничої інфраструктури металургійного комплексу «Донецьксталь» 9 млрд грн. У 2014 році Кабмін надасть державні гарантії у розмірі 1,540 млрд грн для будівництва другої черги електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп сталь" («Дніпросталь»). Крім того, у 2014 році планується виділити 750 млн грн на створення потужностей з виробництва труб підвищеної міцності на підприємстві "Інтерпайп Ніко Тьюб".

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