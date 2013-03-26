Кабмін залучить 5 млрд грн під держгарантії для виробництва вітчизняної сільгосптехніки

11:29, 26 березня 2013
Промисловість
0

Кабінет Міністрів України має намір у 2013-2014 роках залучити під державні гарантії сумарно 5 млрд грн для створення виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Про це йдеться у Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою №187, розміщеній на веб-порталі уряду.

Згідно з планом, у 2013 році обсяг держгарантій становитиме 1,5 млрд грн, у 2014-му – 3,5 млрд грн. Виробництво буде розгорнуто у Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Запланований обсяг виробництва становитиме до 400 одиниць зернозбиральних комбайнів на рік і 1500 тракторів.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що уряд має намір відновити виробництво комбайнів на Херсонському машинобудівному заводі, заводі «Червона зірка» Кіровоградської області і низці інших виробництв.

М.Азаров нагадав, що вже розроблено і проходить випробування комбайн «Скіф», триває обговорення спільного виробництва комбайнів типу CLAAS. Причому щорічний випуск комбайнів CLAAS може становити до тисячі комбайнів залежно від вимог ринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter