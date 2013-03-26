Кабмін залучить 5 млрд грн під держгарантії для виробництва вітчизняної сільгосптехніки

Кабінет Міністрів України має намір у 2013-2014 роках залучити під державні гарантії сумарно 5 млрд грн для створення виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Про це йдеться у Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою №187, розміщеній на веб-порталі уряду.

Згідно з планом, у 2013 році обсяг держгарантій становитиме 1,5 млрд грн, у 2014-му – 3,5 млрд грн. Виробництво буде розгорнуто у Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Запланований обсяг виробництва становитиме до 400 одиниць зернозбиральних комбайнів на рік і 1500 тракторів.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що уряд має намір відновити виробництво комбайнів на Херсонському машинобудівному заводі, заводі «Червона зірка» Кіровоградської області і низці інших виробництв.

М.Азаров нагадав, що вже розроблено і проходить випробування комбайн «Скіф», триває обговорення спільного виробництва комбайнів типу CLAAS. Причому щорічний випуск комбайнів CLAAS може становити до тисячі комбайнів залежно від вимог ринку.