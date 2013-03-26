Кабмін залучить 4,5 млрд грн під держгарантії для серійного виробництва Ан-148 і Ан-158

Кабінет Міністрів України має намір залучити під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов».

Про це йдеться в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою №187 і розміщеній на веб-порталі уряду.

Обсяг виробництва заплановано на рівні 144 літаків Ан-148 і 72 літаків Ан-158, з яких близько 30 машин можуть бути направлені для потреб внутрішнього ринку, а решта – на експорт.

До того ж сума додаткових відрахувань до державного бюджету в період реалізації проекту має становити близько 9,3 млрд грн. Кількість новостворених робочих місць на ДП «Антонов» становитиме щонайменше 5200 і близько 12-13 тисяч нових робочих місць на 33 інших суміжних підприємствах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір створити Державну холдингову компанію «Антонов» і віддати державі 100% акцій новоствореного холдингу.

До складу холдингу увійдуть “Завод 410 цивільної авіації”, “Антонов” і Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої Революції та Трудового Червоного Прапора підприємство.

Мета створення холдингу – фінансове оздоровлення підприємств літакобудування, створення умов для нарощування темпів випуску продукції літаків сімейства «Ан». Холдинг має бути створено до кінця 2013 року.

Довідка УНІАН. На цей момент компанія «Антонов» є державним підприємством, до складу якого входять дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективного і експериментального дослідження, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання і сертифікації літаків, а також для навчання льотного і технічного персоналу; служби провідних фахівців із проектів, а також авіатранспортний підрозділ – Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».

Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини у складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектовано київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148.

Наприкінці березня почалися льотні випробування першого серійного регіонального реактивного літака Ан-158, виготовленого на серійному заводі «Антонов» для подальшої передачі кубинській авіакомпанії «Cubana de Aviacion».