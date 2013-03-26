УГМК у 2012 році збільшила чистий прибуток у 7,45 рази

Одна з найбільших металосервісних компаній України «Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК) у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшила чистий прибуток у 7,45 рази - до 69,167 млн грн з 9,289 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 12,3% - до 1,567 млрд грн з 1,787 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «​​Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК) було створено в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ«Дніпропетровський трубний завод»(ДТЗ).

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