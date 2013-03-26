Moody's присвоїло «Донецьксталі» рейтинг «В3» з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло компанії «Донецьксталь» корпоративний рейтинг «B3» і рейтинг імовірності дефолту емітента на рівні «B3-PD», повідомляється на сайті агентства.

При цьому рейтинг компанії за національною шкалою встановлений на рівні «Baa3.ua». Прогноз за всіма рейтингами негативний. Рейтинг привласнений компанії «Донецьксталь» вперше.

«Наше рішення присвоїти компанії рейтинг B3 і Baa3.ua відображає вплив на компанію суверенних ризиків України та циклічність ринкових коливань. Водночас позитивним чинником є ​​значний корпоративний запас високоякісного вугілля», - йдеться в прес-релізі Moody's.

Довідка УНІАН. Група «Донецьксталь», крім металопродукції, виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. У 2012 році "Донецьксталь" скоротила чистий прибуток на 62,7% - до 442 млн грн.

Кабінет Міністрів у поточному році направить на створення ливарно-прокатного комплексу та виробничої інфраструктури металургійного комплексу «Донецьксталі» 9 млрд грн.