Харківський тракторний завод у 2012 році збільшив чистий збиток у 8,57 рази

Один з провідних тракторних заводів країни Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшило чистий збиток у 8,57 рази - до 24,792 млн грн із 2,886 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 17,1% - до 771,978 млн грн з 659,037 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківський тракторний завод» спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к.с. (колісні та гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються більш ніж з 250 найменуваннями сільгоспмашин і знарядь.

Техніка використовується у всіх галузях сільського та комунального господарства, будівництві, в промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія та Африка.

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