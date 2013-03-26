Кабмін залучить 2,7 млрд грн під держгарантії для будівництва ракети-носія «Циклон-4»

Кабінет Міністрів України має намір залучити в 2013 році 2,720 млрд грн під державні гарантії для створення ракетно-космічного комплексу "Циклон-4" та Національної системи супутникового зв'язку.

Про це йдеться в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою № 187, оприлюдненій на веб-порталі уряду.

Метою залучення коштів є збільшення обсягу виробництва експортоорієнтованої продукції та експорту до 160 млн доларів на рік, включаючи створення і проведення випробувань дослідного зразка ракети-носія «Циклон-4», а також реалізацію космічних експериментів на борту ракет-носіїв «Зеніт-3SL" ( "Морський старт"), "Зеніт-2SLБ», «Зеніт-3SLБ» ("Наземний старт"), "Дніпро", 1 ступеня ракети-носія "Antares".

Довідка УНІАН. «Циклон-4» - проект українського космічного ракетного комплексу (КРК), куди входитимуть ракета-носій «Циклон-4» і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт з підготовки і запуску ракети - носія і корисного навантаження.

«Циклон-4» є поліпшеним варіантом триступеневої ракети-носія «Циклон-3» і призначена для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алькантарі (Бразилія). Вона дозволить виводити на екваторіальну орбіту висотою 500 км корисне навантаження масою до 5,5 т і масою до 1,8 т - на геоперехідну орбіту.