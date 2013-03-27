Кабмін найближчим часом ухвалить остаточне рішення щодо перегляду мит СОТ

Уряд України у відповідь на жорстку критику з боку Євросоюзу й США у зв'язку з планами України переглянути тарифні ставки в рамках СОТ має намір найближчим часом ухвалити остаточне рішення з цього питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

"Зараз ми думаємо над нашими подальшими кроками, і гадаю, що найближчим часом буде остаточна й чітка ясність, наша позиція стосовно нотифікації 371 мита», - сказав І.Прасолов

Водночас міністр укотре заявив, що вважає дії України правильними та законними.

«Ми нічого не порушили. Питань багато. Вже двічі наші представники були в Женеві, у штаб-квартирі СОТ", - зазначив І.Прасолов, уточнивши, що позицію України найактивніше критикує Євросоюз.

"Дуже активну позицію займає Євросоюз, із представниками якого ми також зустрічалися", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня представництво Європейського Союзу в Україні підтвердило своє негативне ставлення до спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства в СОТ.

На думку європейських дипломатів, в історії організації досі не було навіть прецеденту такого перегляду. Крім того, дипломати висловили здивування заявою урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П‘ятницького про нібито відсутність скарг на позицію України.

Дипломати також нагадали, що Європейський комісар із питань торгівлі Карел Де Гухт передав цю пропозицію особисто віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру економічного розвитку та торгівлі України І.Прасолову і власне пану П‘ятницькому під час спільної зустрічі 23 січня. Таку ж пропозицію було передано українській делегації під час недавнього саміту Україна – ЄС 25 лютого.

Раніше посольство США висловило занепокоєння незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у випадку, якщо прикладу України послідують інші країни.

У диппредставництві також звернули увагу, що Україна апелює до 28 статті ГАТТ всього після трьох років приєднання до СОТ, що виглядає як повернення до переговорного процесу про умови вступу України до організації. Якщо інші країни послідують прикладу України й почнуть переговори про зміну умов свого членства, то це буде безпрецедентна перевірка СОТ на міцність. Українська сторона робить наголос на своєму праві, закріпленому в Статті 28, проте, на думку американських дипломатів «це не наймудріший крок».

12 вересня 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Упродовж трьох місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

29 листопада країни – учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна повідомила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. 28 ГАТТ-94)

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть упродовж ще трьох років змінювати умови, які були прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.