У Запоріжжі випускатимуть електровози спільно з чеськими та німецькими підприємствами

Державне підприємство «Запорізький електровозоремонтний завод» (м.Запоріжжя) випускатиме електровози спільно з чеськими та німецькими підприємствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, про це заявив сьогодні, представляючи колективу підприємства нового керівника - Віталія Бондаренка, перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Віктор Ємельяненко.

«ЗЕРЗ - базове підприємство з ремонту і виробництва електровозів, і перед нами стоїть завдання залучити його до оновлення рухомого складу вітчизняної залізниці. Зараз планується співпраця ЗЕРЗ з чеськими та німецькими підприємствами для виробництва електровозів на базі нашого заводу», - цитує прес-служба ЗОДА В. Ємельяненка.

За словами першого заступника голови ЗОДА, на сьогодні міністерство інфраструктури України перед ЗЕРЗ поставило завдання «вийти на виробництво власного електровоза протягом півтора років».

Довідка УНІАН. Запорізький електровозоремонтний завод (Запоріжжя) - державне підприємство з ремонту електровозів для потреб залізниць. Основним замовником робіт і послуг для підприємства є Державна адміністрація залізничного транспорту України.

Наразі завод здійснює ремонт 11 серій рухомого складу.

У 3 кварталі 2012 року чистий прибуток заводу становив 2,537 млн грн. Виручка від реалізації продукції становила 321,6 млн грн. Собівартість продукції становила 285,2 млн грн.