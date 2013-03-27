Чернігівський автозавод вивчає питання виробництва сільгосптехніки спільно з "Гомельсільмашем"

У Чернігові вивчають питання спільного виробництва сільгосптехніки з підприємством "Гомельсільмаш" (Республіка Білорусь) на базі ЗАТ "Чернігівський автозавод".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко.

За його словами, генеральний директор гомельського підприємства минулого тижня відвідав "Чернігівський автозавод" і ознайомився з його роботою.

"У нас є багато планів. Насамперед, йдеться про початок збору сільгосптехніки спільно з білоруськими виробниками і її реалізації в Чернігівській області, а може, й за межами області", - сказав В.Хоменко.

Він також додав, що на чернігівському підприємстві є всі організаційні і технічні можливості для виробництва сільськогосподарської техніки.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Чернігівський автозавод» входить до корпорації «Еталон». Спеціалізується на виробництві автобусів. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.

У 2011 році на підприємстві розпочато виробництво українсько-білоруських тролейбусів.

«Чернігівський автозавод» у 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 16 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток становив 2 млн грн.

Корпорація «Еталон» (м. Київ) об'єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

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