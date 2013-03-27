«Луганськтепловоз» презентував трисекційний тепловоз

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз» виробив і презентував перший трисекційний тепловоз 3ТЕ116У.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, на презентацію прибули віце-президент ВАТ «Російські залізниці» Олексій Воротілкін і генеральний директор компанії «Трансмашхолдинг» Андрій Андрєєв.

За базову була прийнята серійна машина типу ТЕ116У, що добре зарекомендувала себе в процесі експлуатації.

Трисекційний тепловоз повинен забезпечувати тривалу силу тяги 99 тс і дозволить возити на керівному підйомі 9 0/0 склади масою 9,42 тис. т (проти 6,28 тис. т у 2ТЕ116).

Основною відмінністю нового тепловоза є наявність бустерної (середньої) секції, в якій замість кабіни управління знаходиться перехідний відсік з пультом управління для проведення реостатних випробувань і маневрової роботи на коліях депо. Тобто, бустерна секція має можливість самостійно пересуватися по деповських коліях, що важливо для працівників локомотивних депо. Завдяки автономності середньої секції, тепловоз має можливість працювати в двосекційному режимі з умовою, що провідною секцією є та, що обладнана кабіною машиніста.

За словами генерального директора «Луганськтепловозу» Павла Цеснека, завод зобов'язується завершити процес сертифікаційних випробувань і отримати сертифікат відповідності на тепловоз 3ТЕ116У до серпня. Отриманню сертифікату передуватиме комплекс попередніх, приймальних та сертифікаційних випробувань. Насамперед, буде перевірятися вплив нового тепловоза на колії, в повному обсязі пройдуть тягово-енергетичні випробування. Передбачено випробувальний пробіг в 5000 км. Випробування пройдуть в умовах реальної експлуатації на Донецькій залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Луганськтепловоз» скоротив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 22% - до 55,7 млн ​​грн з 71,8 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропотягів постійного і змінного струму, дизель-потягів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».