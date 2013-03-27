"Антонов" у 2013 році планує випустити до 15 літаків

Державне авіабудівне підприємство «Антонов» планує випустити 12-15 літаків до кінця 2013 року.

Про це повідомив під час круглого столу «Комерційна авіація: міжнародний досвід та українські реалії» віце-президент підприємства Олександр Ківа.

«У цьому році ми ставимо завдання провести мінімум 12 літаків, хоча замовники підштовхують нас до того, щоб вийти на виробництво 15 літаків», - сказав О. Ківа.

За його словами, в Києві буде проводитися фінальна збірка цих літаків сімейства АН-148 і АН-158. Водночас протягом трьох років підприємство планує вийти на рівень виробництва 24 літаків на рік.

«Ми підготували бізнес-план, як збільшити темп виробництва і випуску», - сказав віце-президент.

Він також повідомив, що прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив підприємству здійснити поповнення державного авіапарку України і до кінця року організувати перевезення на літаках АН-148. За словами віце-президента підприємства «Антонов», держава зацікавлена ​​в поставці 6 літаків протягом найближчих двох років. З них 4 літаки нормальної комплектації і 2 літаки в комплектації «VIP».

«Ми надали замовнику варіанти комплектації, але поки що вибір не зроблено», - пояснив О. Ківа.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір залучити під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов».

Обсяг виробництва запланований на рівні 144 літаків Ан-148 і 72 літаків Ан-158, з яких близько 30 машин можуть бути направлені для потреб внутрішнього ринку, а решта - на експорт.

Також Кабмін має намір створити Державну холдингову компанію «Антонов» і віддати державі 100% акцій новоствореного холдингу.

До складу холдингу увійдуть "Завод 410 цивільної авіації", "Антонов" і Харківське державне авіаційне ордена Жовтневої революції і Трудового червоного прапора підприємство.

Мета створення холдингу - фінансове оздоровлення підприємств літакобудування, створення умов для нарощування темпів випуску продукції літаків сімейства «Ан». Холдинг має бути створений до кінця 2013 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1946 році) було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год.

Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148.