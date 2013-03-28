Фірташ запустив хімічний завод в Естонії після трирічного простою

Холдинг Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, відновив роботу свого хімічного підприємства «Нітроферт» (Естонія) з виробництва хімічних добрив. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Виробництво заводу «Нітроферт» було зупинене в лютому 2009 року у зв'язку з економічною кризою, зокрема, через падіння цін на продукцію і зростання її собівартості.

«Виробнича потужність заводу становить 280 тисяч тонн продукції на рік. Запуск підприємства відкриває для групи нові перспективи з виходу на європейський ринок добрив», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Нітроферт» планує щороку випускати близько 100 тисяч тонн рідкого товарного аміаку і 180 тисяч тонн карбаміду. Підприємство поставлятиме продукцію переважно до країн Північної Європи.

«Нітроферт» – це невеликий, але дуже значущий для стратегії нашого азотного бізнесу актив. Відновлення роботи естонського підприємства відкриває для нас нові можливості виходу на європейський ринок, місткість якого оцінюється у 10 мільйонів тонн. Ринок ЄС – це колосальний ринок, ми хочемо на ньому працювати і заробляти. Попит на якісні мінеральні добрива в Європі продовжує зростати», – відзначив керуючий директор GROUP DF Борис Краснянський.

У прес-службі також відзначили, що для запуску «Нітроферту» були задіяні фахівці українських підприємств, що входять до Ostchem, – концерну «Стирол», «Рівнеазоту», Сєвєродонецького «Азоту», черкаського «Азоту», а також співробітники провідних департаментів та інших підприємств Ostchem, які допомогли відремонтувати і модернізувати два виробничі цехи – аміаку і карбаміду. Згідно з прес-релізом, фахівці розробили дворічну програму капітального і поточного ремонту «Нітроферту», а також інвестиційну програму розвитку підприємства на два роки (2013-2014 рр.).

«Інвестуючи у «Нітроферт», ми, передусім, маємо намір добитися збільшення виробничої ефективності підприємства, зниження собівартості готової продукції, ефективної взаємодії з іншими українськими активами. Наша мета – вийти на нові показники щодо енергозбереження, які відповідають кращим світовим стандартам. Після реалізації інвестиційної програми показники мають бути аналогічні тим, яких ми вже добилися на інших підприємствах Ostchem. Під час майбутньої модернізації «Нітроферту», насамперед, будуть знижені витратні коефіцієнти природного газу, енергії, води», – сказав генеральний директор Ostchem Олександр Халін.

Як повідомляв УНИАН, Group DF планує інвестувати у 2013 році у власні підприємства азотної хімії - «Рівнеазот», «Стирол», Черкаський і Сєвєродонецький «Азот» - від 1 млрд грн до 1,3 млрд грн. Інвестиції будуть спрямовані, зокрема, на скорочення об'ємів споживання газу.

Довідка УНІАН. Group DF – це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі і нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгівельну компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.

АТ «Нітроферт» входить до групи OSTCHEM, яка консолідує хімічні активи Group DF.

Система управління якістю продукції відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000.