"Черкаський автобус" торік скоротив збитки на 22%

У 2012 році завод "Черкаський автобус" зменшив збитки на 22% - до 9,1 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН на підприємстві, його активи на кінець 2012 року становили 267 млн ​​грн. Загальна дебіторська заборгованість заводу - 55,6 млн грн, поточні зобов'язання - 103 млн грн.

У 2012 році завод скоротив обсяг виробництва автобусів на 15%, або на 127 порівняно з 2011 роком - до 701 одиниць. У 2009 році, через кризу економіки України, обсяги виробництва на ПАТ "Черкаський автобус" скоротилися до 455 автобусів. У 2010 році виробили 733 автобуси, що в 1,6 раза більше за обсяги 2009 року. У 2011 році вироблено 828 автобусів. До 2015 р. ПАТ "Черкаський автобус" планує вийти на оптимальний рівень виробництва докризових років. У 2007-2008 роках підприємство випускало близько 3 тис. автобусів на рік.

Як повідомляв УНІАН, 2011 рік ПАТ "Черкаський автобус" закінчив зі збитком 11,6 млн грн, скоротивши чистий дохід на 2,43%, або на 5,7 млн ​​грн до 227 млн ​​грн порівняно з 2010 роком.

Довідка УНІАН. Після продажу контрольного пакету акцій ПАТ "Черкаський автобус" у 2001 році корпорація "Богдан моторс" вивела підприємство зі своєї структури. Зосередившись на виробництві автобусів, завод відмовився від виробництва іншої продукції (автомобільні причепи, переобладнання вантажних автомобілів і автобусів), передавши їх виробництво спорідненим структурам. Підприємство спеціалізується на виробництві автобусів модельного ряду "Богдан" і було одним із засновників корпорації "Богдан".