Суд відкрив провадження за позовом про правомірність спецмита на імпорт авто
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження та призначив попереднє судове засідання на 11 квітня за адміністративним позовом про визнання неправомірними дій Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
За даними джерела, позов до суду надійшов 24 березня від двох фізосіб.
Згідно з позовною заявою, текст якої є у розпорядженні УНІАН, позивачі, зокрема, просять «визнати дію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо публікації від 14 березня 2013 повідомлення в газеті «Урядовий кур'єр» про рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08, яке набуває чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення - неправомірним».
Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ныж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.
Спецмита вводяться строком на 3 роки.
Проти введення спецмита виступили імпортери. Вони заявляють, що дія мит призведе до подорожчання імпортних автомобілів.
Крім того, імпортери вважають, що процедура введення спецмита в Україні проходить з порушенням правил СОТ, оскільки не були дотримані терміни інформування торгывельних партнерів про введення таких заходів.
Водночас міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов 15 березня заявив, що введення спецмита на імпорт автомобілів відповідає нормам СОТ.