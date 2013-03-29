«Азовмаш» у 2012 році отримав 3,6 млн грн чистого прибутку за МСФЗ

Керуюча компанія одного з найбільших машинобудівних комплексів України «Азовмаш» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримала чистий прибуток у розмірі 3,631 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року за національними стандартами фінзвітності чистий прибуток становив 3,003 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком за Нацстандартами фінзвітності скоротилася на 45,7% - до 303,613 млн грн з 559,207 млн грн і за міжнародними стандартами фінзвітності становила 305,123 млн грн.

Довідка УНІАН. Створена в 2000 році група «Азовмаш», крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне обладнання.

Керуючою компанією холдингу є ПАТ «Азовмаш», яке на корпоративних засадах об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Азовзагальмаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (ГСКТІ), «АзовЕлектроСталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування»,«АзовЕлектроСталь».

Восени 2011 року керівництво компанії повідомило, що до складу акціонерів «Азовмаша» увійшов парламентарій з фракції "Партія регіонів" Юрій Іванющенко. Розмір купленого бізнесменом пакета акцій не називається.

Сама ж компанія найбільшими своїми акціонерами називає зареєстровану на Кіпрі Wessanen Trading Limited і державу в особі Фонду держмайна.