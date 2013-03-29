"Богдан" цього року планує збільшити виробництво автомобілів на 24,6%

Українська автомобільна корпорація "Богдан" у 2013 році в порівнянні з 2012 роком має намір збільшити виробництво автомобілів на 24,6% - до 15 тис. шт з 12,034 тис. шт.

Про це повідомив УНІАН голова прес-служби корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

«Згідно з домовленостями з постачальниками комплектуючих у поточному році буде вироблено близько 15 000 авто», - сказав С.Красуля.

Він також зазначив, що в 2013 році законтрактований обсяг комплектуючих підприємства АвтоВАЗ становить 10 тис. штук.

До того ж комплекти для виробництва автомобілів Hyundai найближчим часом також надійдуть на завод.

«У другому півріччі 2013 року ми маємо намір поставити на конвеєр як мінімум дві нові моделі авто, раніше не вироблені в Україні», - повідомив С.Красуля.

Він також зазначив, що в 2013 році, як і минулого, основні ринки збуту продукції компанії - Росія і Україна.

С.Красуля також повідомив УНІАН, що після відновлення роботи заводу легкових автомобілів у Черкасах, з його конвеєра у квітні буде випущено близько 1 тис. автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, компанія планує у квітні відновити роботу заводу легкових автомобілів у Черкасах.

На першому етапі корпорацію «Богдан» контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

У цей час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом), а також автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.

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