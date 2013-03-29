Кабмін до кінця травня має затвердити програму реформування та розвитку ОПК – Янукович

Кабінет Міністрів до 31 травня має затвердити Державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2017 року.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав сьогодні під час виступу на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як заявив В.Янукович, для реалізації нової моделі розвитку Збройних сил України необхідно прискорити реформування оборонно-промислового комплексу, який має відповідати новим потребам збройних сил та реаліям світового ринку.

«Необхідно переглянути стратегічні пріоритети розвитку оборонно-промислового комплексу; оновити стратегічні і програмні документи в цій сфері; забезпечити ефективне державне управління оборонно-промисловим комплексом. І, нарешті, необхідно налагодити дієву систему реалізації військово-промислової політики держави», - сказав глава держави.

На думку В.Януковича, у Програмі мають бути сформульовані пропозиції щодо корпоратизації підприємств ОПК та створення профільних вертикально-інтегрованих об’єднань за галузевим принципом. Також необхідно опрацювати питання реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу, за рахунок чого зміцнити фінансово-економічні позиції Державного концерну «Укроборонпром», сказав глава держави.

Президент висловив переконання, що подальша фінансова підтримка з боку держави для покращення стану підприємств Концерну без їх реструктуризації буде неефективною, тому потрібна також суттєва допомога «Укроборонпрому» в реалізації зовнішньоторговельних контрактів.

«Нова структура Концерну повинна бути оптимальною для забезпечення потреб Збройних сил у новому озброєнні та посилення позицій України на світовому ринку озброєнь, а державна політика - цілісною і спрямованою на вирішення саме таких завдань», - наголосив Президент.

На його переконання, вітчизняний ОПК має випускати військову техніку та озброєння сучасного рівня, які за своїми характеристиками не повинні поступатися світовим аналогам.

Необхідно не лише створити основу для технічного переоснащення ЗСУ, а й зберегти та наростити експортний потенціал галузі з акцентом на високотехнологічні та високоточні види озброєння та військової техніки, визначитися з напрямами модернізації ОПК, додав В.Янукович.

Глава держави звернув увагу на необхідність розробки ефективних механізмів стимулювання перспективних напрямків наукових досліджень, створення новітніх технологій та продукції подвійного використання як для власних потреб, так і для іноземних замовників, перегляду системи фінансування науки, налагодження міжгалузевого технологічного обміну, підготовки наукових та інженерних кадрів для ОПК.

«Я переконаний у тому, що той потенціал, який є в оборонно-промисловому комплексі нашої країни, не використовується в достатній мірі», - наголосив Президент.