«Стирол» інвестує в систему очищення цеху з виробництва аміачної селітри 12 млн грн

Концерн «Стирол», що входить до холдингу Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, планує впровадити сучасну систему очистки цеху аміачної селітри вартістю 12 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

Згідно з повідомленням, до кінця 2013 року планується на 20% знизити викиди пилу селітри в цеху з виробництва аміачної селітри.

«Інвестиція в систему очищення цеху з виробництва аміачної селітри - це частина затвердженої екологічної програми концерну на 2013 рік. За три роки нам вже вдалося знизити обсяги викидів більш ніж удвічі - до 4,6% загальноміського обсягу. Подальша мета - довести цей показник до 2014 року до 2-3%. Великі світові покупці добрив висувають високі вимоги не тільки до якості продукції, але і до екологічності виробництва», - передає прес-служба слова голови правління концерну «Стирол» Сергія Павлючука.

Систему очищення на замовлення «Стиролу» розробив Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу (УкрГІАП).

У прес-службі зазначили, що нинішній рівень викидів підприємства сьогодні цілком відповідає нормативам країн ЄС. Так, у 2012 році він був на 39% нижче допустимої норми, згідно з даними Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.

«Однак ми будемо і далі знижувати рівень викидів», - цитує прес-служба голову правління.

Також у прес-релізі відзначено, що на «Стиролі» вже працює перша в області автоматизована система контролю навколишнього середовища «Аскос». За допомогою 5 автоматичних постів, розташованих у зоні впливу концерну на відстані 1,5-3,5 км, система знімає метеопараметри кожні 10 секунд. Дані надаються у відкритому доступі в режимі он-лайн на веб-сайті концерну.

За інформацією, наданою прес-службою, серед інших проектів, пов'язаних з поліпшенням екології та енергозбереженням, які «Стирол» здійснить у 2013 році, голова правління С.Павлючук назвав модернізацію складу рідкого аміаку (установка нових гвинтових компресорів і нової станції конденсації газоподібного аміаку), а також реконструкцію цехів з виробництва слабкої азотної кислоти і нітрит-нітратних солей.

Як повідомляв УНІАН, найбільший виробник мінеральних добрив в Україні концерн «Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM, що належить Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір у 2013 році вкласти 50 млн грн на роботи зі зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька область) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн« Стирол», ЗАТ «Таджиказот» у Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

У 2010-2012 рр. в екологічні проекти концерн вклав 90 млн грн.

За підсумками 2012 року концерн збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.