Кременчуцький сталеливарний завод не працюватиме ще місяць

Кременчуцький сталеливарний завод відклав відновлення виробництва підприємства до травня, повідомили УНІАН у профкомі підприємства.

За їх даними, працівникам обіцяють оплачувати простій - 2/3 від окладу, як передбачає КЗПП. Також на підприємстві стали виплачувати 13-у зарплату. Гроші вже почали перераховувати працівникам на зарплатні картки.

Раніше завод планував відновити виробництво з квітня.

Причина непоновлення роботи залишається колишньою - проблеми з сертифікацією продукції, що випускається.

Як повідомляв УНІАН, російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" наприкінці листопада 2012 року призупинив дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. З цієї причини завод зупиняв роботу на кілька днів у грудні минулого року і на два тижні у січні нинішнього, а потім зупинився з 13 лютого.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" в 2011 році закінчив зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.