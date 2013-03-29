"АвтоВАЗ" у травні почне серійне виробництво нової Lada Kalina

Найбільший російський автовиробник ВАТ "АвтоВАЗ" у травні 2013 року планує розпочати серійне виробництво нової Lada Kalina, старт продажів заплановано на червень, повідомляє ПРАЙМ.

Автовиробник випускатиме Kalina з трьома новими варіантами силових агрегатів. У найбільш доступній комплектації "стандарт" у кожного автомобіля є подушка безпеки водія (раніше доступна тільки в топових версіях). На всіх нових авто (починаючи з "норми") - антиблокувальна система з підсилювачем екстреного гальмування, в деяких топ-версіях є ESC - система стабілізації курсової стійкості.

Нова Kalina стартує в "люксі", з шістнадцятиклапанними моторами, механічною коробкою передач і "автоматом". В процесі розвитку проекту сімейство поповниться варіантами "норма" і "стандарт", у "люксу" з'являться нові додаткові опції.

Офіційний прейскурант і таблицю комплектацій "АвтоВАЗ" представить перед початком продажів.

Довідка. ВАТ "АвтоВАЗ" - одне з найбільших підприємств автомобільної галузі Східної Європи. Виробничі потужності дозволяють випускати понад 800 тисяч автомобілів на рік. У 2012 році виробник випустив 718 тисяч автомобілів. "АвтоВАЗ" у 2012 році скоротив продажі автомобілів Lada на 4,1% порівняно з попереднім роком - до 608,2 тисячі штук.