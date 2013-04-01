Кременчуцький автоскладальний завод призупинив виробництво

Кременчуцький автоскладальний завод ("КрАСЗ", Полтавська обл.) припинив виробництво і простоюватиме орієнтування до 16 квітня.

Про це УНІАН повідомили в мерії Кременчука.

За даними мерії, завод працює залежно від поставок комплектуючих і наявності замовлень. Нагадаємо, у березні 2013 року завод працював лише 7 днів. Робочими днями ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» у березні 2013 року були визначені лише 21, 22, 25-29 березня.

На підприємстві ситуацію не коментують, проте раніше заявляли, що з вересня 2012 року, коли Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, завод різко скоротив обсяги виробництва.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод було засновано у 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного і постгарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів, до 6450 од.